News Société Article Société DIRPA : le Colonel Moussa Koulibaly prend les rênes Publié le mardi 19 juillet 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

DIRPA : le Colonel Moussa Koulibaly prend les rênes

Le colonel Moussa KOULIBALY de l'Armée de terre est désigné pour

expédier les affaires courantes de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées, pour compter du 1er juillet 2022. Il remplace à ce poste le colonel Alexis Grégoire VASSE qui est appelé à d'autres fonctions.



Ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, le colonel KOULIBALY est

un officier d'infanterie formé à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (France). Il a servi dans diverses unités opérationnelles, en état-major et en écoles de formation. Il a notamment été chef de corps du 2* Bataillon d'infanterie de Saint-Louis et directeur du Cours d'état-major.



Le colonel Moussa KOULIBALY a obtenu le Diplôme supérieur de

Journalisme au titre de la 35e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI). Il a aussi suivi diverses formations dans le domaine de la communication, notamment le Cours international des officiers de relations publiques à l'Académie de l'information et de la communication de l'armée allemande

Il est titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur (Ecole

supérieure de Guerre), d'un Master 2 en « Sciences militaires et Stratégie de Sécurité nationale» à l'Université de la Défense nationale de Beijmg (Chine) et d'un Master 2 en « Stratégie globale et Sécurité » à l’Université des études de Tunn (Italie) Il est aussi diplômé de l'institut des hautes études de défense de Rome (Italie).



Le colonel Moussa KOULIBALY,

Chargé de l'expédition des affaires courantes de

la Direction de l’information et des relations

publiques des armées