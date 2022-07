Union africaine : Macky à Juba, en pèlerin de la paix - adakar.com

Union africaine : Macky à Juba, en pèlerin de la paix Publié le mardi 19 juillet 2022 | Le Quotidien

© Présidence par PMD

Après avoir traité des questions de relance économique et sanitaires à Lusaka, le président en exercice de l’Ua s’est déplacé à Juba, porteur d’un message de paix. Le Sénégal en a profité pour établir des relations diplomatiques formelles avec le plus jeune Etat du continent.



Juste après avoir clôturé les travaux de la 4e réunion de coordination annuelle de l’Ua à Lusaka, où il a surtout été question des voies pour permettre aux économies du continent de se relancer malgré le contexte social et géopolitique défavorable, le Président Macky Sall a pris son bâton de pèlerin de la paix, pour se rendre à Juba, la capitale du Soudan du Sud. En sa qualité de président de l’Union africaine et de chef de l’Etat du Sénégal, il a axé sa visite de travail et d’amitié de quelques heures sur la volonté d’essayer de réconcilier, une fois de plus, les deux têtes de l’Exécutif du plus jeune Etat du continent.

En effet, en plus de la signature d’accords pour l’établissement de relations au niveau diplomatique, le Président Sall s’est surtout rendu au Soudan Sud en porteur d’un message de paix, pour exhorter le Président, Salva Kiir, et son vice-président et principal opposant, Riek Machar, à œuvrer pour le renforcement du processus de paix en cours, cela malgré l’agenda électoral avec une élection présidentielle prévue en 2023.

En 2013, deux ans après son indépendance du Soudan, le pays avait sombré dans une terrible guerre civile opposant les partisans du Président et ceux du vice-président. Leur rivalité a conduit à une terrible guerre ethnique, opposant les Dinka, ethnie de Salva Kiir, aux Nuer dont est issu Riek Machar. La base de leur confrontation est une répartition des pouvoirs sur laquelle les deux hommes, anciens lieutenants du défunt homme fort de la rébellion soudanaise, John Garang, ne sont jamais parvenus à se mettre d’accord.

En février 2010, un cessez-le feu était intervenu aux termes duquel les deux hommes ont accepté de former un gouvernement de transition de 3 ans, à l’issue de laquelle une élection présidentielle devrait désigner les futurs dirigeants du pays. Alors que la crise humanitaire, exacerbée par des conditions climatiques extrêmes, mettent les populations dans une situation des plus difficiles, les observateurs craignent une résurgence de la guerre civile avec l’approche de la fin de la transition et les prochaines élections. D’où la démarche préventive de Macky Sall, qui ne souhaite pas se présenter en pompier, une fois que le feu de la guerre aura embrasé le pays.

En présence des deux hommes forts du Sud Soudan hier, le Président de l’Ua a déclaré qu’il était venu prêcher la paix et stabilité au Soudan du Sud, parce que l’Ua a besoin de la paix et de la stabilité partout en Afrique, d’autant que les conflits et les guerres empêchent de s’attaquer aux problèmes du développement. Et le Sud Soudan, malgré la découverte d’importantes réserves de pétrole, ne peut en profiter parce qu’il est en déficit de paix.

Le Président du Sud Soudan, Salva Kiir, s’appuyant sur les travaux de Cheikh Anta Diop qu’il a cité plusieurs fois, a déclaré que les Sénégalais sont chez eux au Sud Soudan, qui est le lieu d’origine de leurs migrations. Ce qui expliquerait, selon l’ancien lieutenant de John Garang, les affinités anthropologiques, culturelles et bientôt diplomatiques.