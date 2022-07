alioune badara fall a pris les commandes d’air sénégal - adakar.com

Publié le mardi 19 juillet 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Cérémonie de réception de l`Airbus A220-300 de Air Sénégal

Dakar, le 29 décembre 2021 - La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, ce mercredi 29 décembre, son premier avion Airbus A220-300 en présence du chef de l`État. L`avion de dernière génération a été baptisé “Niokolo Koba“ Tweet

Le nouveau Directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal, Alioune Badara Fall, a pris fonctions, lundi, en remplacement d’Ibrahima Kane.



Dans un communiqué, la compagnie souligne que "c’est dans la plus parfaite sobriété que l’ex-directeur général d’Air Sénégal a passé le témoin au nouveau, ce lundi 18 juillet 2022" au siège de l’entreprise.



La même source précise que la cérémonie de passation de service "s’est tenue en présence des membres du comité de direction, du Conseil d’administration et du personnel de la compagnie".



L’ex-Directeur, Ibrahima Kane, "a fait le bilan de quelques réalisations sous sa direction", indiquant que "grâce au concours de l’ensemble du personnel, Air Sénégal est devenu leader sur plusieurs marchés de son réseau (Paris, Milan, Marseille, Cotonou, Douala, Libreville (…)", rapporte le communiqué.



M. Kane a adressé des remerciements aux membres du Conseil d’administration pour "leur accompagnement durant les trois années de services".



Il a exprimé "sa gratitude" aux travailleurs "non sans leur demander de renforcer leur engagement auprès du nouveau Directeur général à qui, il a souhaité plein succès pour ses nouvelles fonctions".



Le communiqué rapporte que le nouveau directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall, "a salué les efforts consentis par Ibrahima Kane pour mener la compagnie à ce niveau de performance".



M. Fall "entend s’inscrire dans la continuité en consolidant les acquis et compte pour se faire, sur le soutien et l’engagement de tous".



Souleymane Ndéné Ndiaye a en sa qualité de président du Conseil d’administration de la compagnie, a souhaité "la bienvenue au nouveau Directeur général" et magnifié "le travail d’Ibrahima Kane ayant conduit au renforcement de la flotte de la compagnie et à l’élargissement de la carte de son réseau".