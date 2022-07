Le pont de Foundiougne n’est pas le plus long d’Afrique de l’Ouest - adakar.com

Le pont de Foundiougne n'est pas le plus long d'Afrique de l'Ouest Publié le mardi 19 juillet 2022

© aDakar.com par A. Seck

En inaugurant le pont de Foundiougne (Centre), aux côtés du président sénégalais Macky Sall, l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Han, a déclaré que ce pont est était le plus long de la CEDEAO (environ 1 600 mètres). Mais au Nigeria, le pont Third Mainland Bridge de Lagos mesure 11 200 mètres, soit 11,2 kilomètres.



Fin mars 2022, le Sénégal s’est doté d’un nouveau pont situé à Foundiougne, dans la région de Fatick, dans le centre du pays. Un ouvrage censé désenclaver la région et faciliter les échanges avec des villes proches comme Dakar, et Banjul, la capitale de la Gambie.



Lors de la cérémonie d’inauguration, la télévision nationale sénégalaise RTS1 a soutenu dans un reportage que l’ouvrage mesurait 1 600 mètres (1,6 km) et qu’il s’agissait du pont le plus long d’Afrique de l’Ouest.



Dans cette retransmission du média sénégalais Seneweb, l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Han, a également affirmé que le pont était le plus long du Sénégal, et même de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, un regroupement de 15 pays de la région.