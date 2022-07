Décès de François Mancabou au Sénégal : De nouveaux détails sur l’affaire - adakar.com

Décès de François Mancabou au Sénégal : De nouveaux détails sur l'affaire
Publié le mardi 19 juillet 2022

François Mancabou est décédé en détention !

Le sujet relatif au décès de François Mancabou continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, alors que la version du procureur de la République sur les circonstances de ce décès est contestée par la famille et par certains hommes politiques, une vidéo a confirmé en partie les propos de l’homme de droit. Selon un témoignage recueilli par le média « Enquête » d’une source qui a suivi les images de la scène, le défunt n’aurait pas été torturé comme certaines informations le rapportent.



A en croire la description qui a été faite par cette source qui a suivi la vidéo de la garde à vue, l’homme avait l’air anxieux et était à l’écart du groupe de dix personnes arrêté. «Tantôt il croise les bras tantôt tantôt il les décroise ou les met dans les poches. Il se gratte la tête. Il n’était vraiment pas dans son assiette. Les autres semblaient ne se douter de rien, très engagés dans leurs discussions.», décrit la source de « Enquête ». Il poursuit en faisant remarquer que l’homme se serait cogné. La scène aurait surpris tout le monde.







La thèse de "torture"...

«On le voit faire un sprint et cogner violemment la tête contre la porte de la cellule. Contrairement à ce qui a été dit par le procureur, il ne l’a fait qu’une seule fois dans la vidéo et il est aussitôt tombé et s’est évanoui. Cela a été tellement rapide que tout le monde a été surpris.», a éclairé la source à ce sujet. Rappelons que la thèse officielle du procureur a été formellement rejetée par le leader de Pastef. «Il a été torturé (jusqu’au) sang pour qu’il m’accuse de l’avoir envoyé faire des actes terroristes. Il a payé son refus de sa vie », a notamment déclaré l’opposant sénégalais lors d’un meeting à Yeumbeul Sud ce vendredi 15 juillet.