Le Sénégal repense sa transformation numérique Publié le mardi 19 juillet 2022

Yankhoba Diatara

Yankhoba Diatara

L’Etat sénégalais vient de mobiliser plus de 65 milliards de FCFA pour la transformation numérique de l’économie du pays.



Selon le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara, cette enveloppe consacre plus de 13 milliards de FCFA au développement des startups.



Diatara a également souligné lors d’une sortie médiatique, que « l’offre de formation dans les métiers du numérique s’est considérablement diversifiée touchant quasiment tous les métiers du numérique jusqu’aux qualifications nouvelles et stratégiques du big data, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité ».



L’ambition du Sénégal est de mobiliser 100 milliards de FCFA pour la jeunesse sénégalaise qui évolue dans l’innovation et qui porte le développement et l’émergence du Sénégal, a-t-il précisé.