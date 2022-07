Prévisions météo: des activités pluvio-orageuses et des pluies attendues dans la nuit - adakar.com

Prévisions météo: des activités pluvio-orageuses et des pluies attendues dans la nuit Publié le lundi 18 juillet 2022

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Météo du lundi 18/07/22 à 12h00 au mardi 19/07/22 à 12h00

Au courant de cet après-midi allant à la nuit, des activités pluvio-orageuses sont attendues dans les régions Sud du pays et à Bakel.



Toutefois, sur le Centre-sud allant à Dakar, un ciel avec des risques de pluies faibles prévaudra. Ailleurs, un temps plutôt stable prédominera.



En raison de la couverture, les températures seront en baisse sur tout le pays et ne dépasseront pas les 37°C.



Les visibilités seront généralement bonnes sur l’étendue du pays.



Les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensité faible à modérée sur la côte devenant faible à modérée ailleurs.



Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.



L’ANACIM vous souhaite un bon début de semaine.