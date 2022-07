Concours Miss Maths - Miss Sciences : les lauréates récompensées - adakar.com

Remise de récompenses aux lauréates du Concours Miss Maths Miss Sciences

Les lauréates du concours Miss Maths Miss Sciences ont été récompensées, ce lundi 18 juillet 2022, lors d’une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.



Avec comme marraine, la professeur Ndioro Ndiaye, la cérémonie de récompenses des Miss Maths, Miss Sciences consacre l’Excellence de l’enseignement des sciences auprès de la gente féminine. Elle s’est tenue, ce lundi 18 juillet 2022, à Dakar au Théâtre National Daniel Sorano. Des livres, des trophées, des kits scolaires, et des bourses d’études ont été remis aux lauréates.



Ancienne ministre, Ndioro Ndiaye a été "choisie pour son parcours reluisant mais aussi pour le leadership qu’elle incarne à travers ses actions pour le développement de l’éducation au Sénégal".



Le thème de l’édition 2022 de Miss Maths / Miss Sciences est ainsi décliné: « la problématique de la promotion des valeurs face au développement du numérique ».



"Un thème intéressant qui colle avec notre lettre de politique éducative qui veut faire de l’école un espace de socialisation afin d’agir de façon précoce chez nos enfants pour installer les valeurs civiques, morales, religieuses et culturelles dans lesquelles notre société se reconnaît", dira le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.



Pour le ministre de l’Education nationale, la cérémonie de remises de récompenses aux lauréates "participe de notre option irréversible de contribuer aux engagements de l’Afrique à travers la Stratégie 2024 pour la Science, la Technologie et l’Innovation pour le continent."



