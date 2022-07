Sénégal : la série chinoise "Ebola, notre combat" projetée en avant-première à Dakar - adakar.com

DAKAR, 17 juillet (Xinhua) -- La version française de la série télévisée chinoise "Ebola, notre combat", une production de la China International Television Corporation (CITVC), a été projetée vendredi en avant-première au Grand Théâtre national à Dakar.



Conçue en 24 épisodes de 45 minutes chacun, cette série raconte l'expérience vécue en 2014 par le virologue chinois Zheng Shupeng et son équipe médicale dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest.



La série chinoise sera bientôt diffusée sur la première et deuxième chaine de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS 1 et RTS 2), de même que sur les différentes chaines régionales de la télévision publique sénégalaise, a annoncé Boubou Sall, chef du Département informatique de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).



Présent à l'avant-première de la série, il a salué "l'exemplarité des relations" entre la RTS et CITVC, soulignant que la nouvelle production chinoise "vient surtout renforcer davantage les liens privilégiés entre" les deux chaines d'information.



"Le Sénégal a été choisi comme premier pays de diffusion de 'Ebola, notre combat', sorti en 2021", a, pour sa part, déclaré, Zhang Honghao, conseiller culturel à l'Ambassade de Chine au Sénégal.



La série "Ebola, notre combat", a-t-il ajouté, "c'est non seulement un combat de l'Afrique et de la Chine, mais aussi un combat humanitaire contre la pandémie".



La présidente de l'Association sénégalaise des critiques de cinéma, Fatou Kiné Sène, a qualifié de "bien faite" la série avant de plaider pour le renforcement du partenariat audiovisuel entre le Sénégal et la Chine via le doublement des films des deux pays. Fin