News Politique Article Politique Aminata Touré invite les électeurs de Kédougou à voter massivement Benno Bokk Yaakaar Publié le lundi 18 juillet 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le leader de la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY), Aminata Touré, a salué l’unité des militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle à Kédougou (sud-est) et a demandé aux électeurs de ladite région de voter massivement pour elle aux élections législatives du 31 juillet prochain.



‘’Aujourd’hui, vous savez autant que moi que la ville de Kédougou a positivement beaucoup changé. Les populations doivent voter pour [BBY]’’, a-t-elle dit lors d’un meeting tenu dimanche dans la capitale régionale.



Elle a énuméré diverses infrastructures que le gouvernement de Macky Sall a fait construire dans cette région.



Les autorités gouvernementales ont doté la région du pont de Fongolimbi et y ont fait construire 19 fermes agricoles et cinq postes de santé, selon Aminata Touré.



Des collèges et des lycées ont été construits dans plusieurs communes de la région de Kédougou, qui a reçu 996 millions de francs CFA de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, a-t-elle ajouté.



Une université spécialisée dans les métiers des mines et une ‘’maison de la jeunesse’’ y verront bientôt le jour , a-t-elle promis.



‘’La jeunesse doit participer massivement au vote’’ en remerciement du président de la République, Macky Sall, pour le ‘’travail extraordinaire’’ qu’il a fait pour le Sénégal, ‘’notamment dans la région de Kédougou’’, a dit Aminata Touré.





