© AFP par SEYLLOU

Des policiers déployés dans les rues de Dakar, au Sénégal, lors de manifestations le 19 avril 2018.

Il se nomme Serigne Souhaibou D. On l’appelle Pothio. C’est un indic (indicateur) de la police. Il est aussi réputé que redouté à Yeumbeul Sud, son secteur de prédilection. La simple évocation de son nom fait fuir les malfaiteurs du coin et alentours. Il est tombé de son piédestal en voulant être calife à la place du calife.



En dehors de tout cadre légal et à l’insu des policiers de Yeumbeul Sud, Pothio avait l’habitude d’initier des opérations de contrôles routiers. La nuit, il choisissait les endroits «délaissés» par les vrais agents pour arrêter les automobilistes et, surtout, les conducteurs d’engins à deux roues.



Les Echos, qui raconte l’histoire dans son édition de samedi, rapporte que pour être crédible, Pothio mettait en évidence une paire de menottes au niveau de sa ceinture. Il avait l’habitude de confisquer les papiers des véhicules et les clefs des scooters des contrevenants. Pour pouvoir poursuivre leur route, ces derniers devaient lâcher entre 1000 et 3000 francs CFA, suivant la gravité de la faute commise.



Le journal informe que tout s’est écroulé pour l’indicateur de la police samedi 9 juillet. Ce jour-là, vers 20 heures, il se positionne au niveau de Tally Carreau, une route du quartier Thierno Ndiaye de Yeumbeul Sud. Il multiplie les «amendes», mais finira par se heurter à la résistance de certains automobilistes qui manifestent leurs doutes par rapport au statut de policier de Pothio.



Ces derniers lui réclament sa carte professionnelle. L’indic tergiverse et, comprenant que les carottes sont cuites, tente de s’échapper. Il est rattrapé par la foule, qui le traîne au sol et lui fait passer un sale quart d’heure.



Alertées, les (vrais) policiers se déploient sur les lieux et réussissent à exfiltrer le mis en cause. Conduit au poste, Pothio reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour usurpation de fonction et extorsion de fonds.