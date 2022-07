Thierno Alassane Sall déplore les importations de jus de fruits en Casamance - adakar.com

Le leader de la liste nationale de l’Alternative pour une Assemblée de rupture (AAR Sénégal), Thierno Alassane Sall, a dit dimanche être ‘’affligé’’ par les importations de jus de fruits en Casamance (sud), où les mangues pourrissent, faute d’usines capables de les transformer.



M. Sall, après un séjour de trois jours dans le sud du pays, a déploré la sous-exploitation de ses nombreuses ressources, dont les fruits. ‘’J’ai vu de braves femmes dans des rizières gorgées d’eau, un paysage magnifique. Mais des gens meurent de faim. C’est un énorme paradoxe’’, a affirmé le leader national de la coalition AAR Sénégal pour les élections législatives du 31 juillet prochain.



‘’Il y a tellement de jus de fruits importés, qui inondent les marchés de la Casamance. Au même moment, les mangues et d’autres fruits pourrissent ici. C’est un grand paradoxe. C’est le résultat d’un manque de vision économique’’, a commenté l’opposant et ancien ministre de l’Energie.



A la suite d’une tournée à Bignona, Nyassia, Niaguis, Adéane et d’autres localités du sud du pays, Thierno Alassane Sall a dit que des ‘’réformes’’ relatives à la sécurité alimentaire, à l’accès à la terre, à la modernisation de l’agriculture et à l’emploi figurent dans le ‘’contrat de législature’’ de la coalition qu’il dirige.



Il a invité les électeurs à ‘’voter massivement’’ pour Aliou Cissé, le leader de la liste AAR Sénégal pour le département de Ziguinchor.



‘’Nous n’avons que des politiciens à la tête de ce pays, et pas des hommes d’Etat (…) Les élections ne sont pas un jeu de hasard, mais un choix à faire entre une politique qui a atteint ses limites et une alternative crédible’’, a ajouté M. Sall.





