CAN 2022 Féminine: le Sénégal disputera les barrages pour le Mondial 2023 Publié le lundi 18 juillet 2022

Football féminin/ Mali 1-0 Sénégal

L’équipe féminine du Sénégal disputera les barrages d’accès à la Coupe du monde 2023 en février en Nouvelle-Zélande. Les Sénégalaises ont décroché leur billet face à la Tunisie (0-0, 4-2 aux tirs au but), ce 17 juillet à Casablanca, en match de classement de la CAN 2022.





Cette fois, les Sénégalaises n’ont pas craqué aux tirs au but, contrairement à ce qui leur était arrivé en quart de finale de la CAN 2022 Féminine, face à la Zambie. Même si l'attaquante Hapsatou Diallo a vu sa tentative repoussée par la gardienne de but adverse Nisren Zenzi (entrée en jeu exprès), les Lionnes ont cette fois été les meilleures dans cet exercice, les Tunisiennes échouant par Mariem Houij et Ghada Ayadi.