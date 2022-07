Ziguinchor : La ligue régionale de foot réclame la réhabilitation rapide du Stade Aline Sitoé Diatta - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ziguinchor : La ligue régionale de foot réclame la réhabilitation rapide du Stade Aline Sitoé Diatta Publié le dimanche 17 juillet 2022 | Seneweb

© Autre presse par DR

Ziguinchor : La ligue régionale de foot réclame la réhabilitation rapide du Stade Aline Sitoé Diatta

Tweet

En prélude à la finale du championnat régionale prévue ce dimanche 17 juillet, la ligue régionale de football a fait face à la presse pour tirer le bilan de la saison 2021-2022. Le président de la ligue régionale a saisi cette occasion pour demander la réhabilitation du Stade Aline Sitoé Diatta le plus rapidement possible, afin de permettre au Casa Sport de jouer chez lui les matchs de la ligue des champions africaine.



71 matchs ont été joués pour le compte du championnat régional qui doit prendre fin ce 17 juillet au Stade Aline Sitoé Diatta au niveau des trois départements de la région. Un score selon le président de la ligue régionale de football Irama Djiba, du fait qu'il y a eu " 2 poules de 5 équipes et 2 de 4 équipes", pour des rencontres allers-retours.



Selon Irama Djiba, toutes les rencontres se sont déroulées sans interruption, sans violence et dans le fair-play.

Sur le plan financier, une somme de 704 500 F a été dépense pour les délégués des matchs envoyés tout au long du championnat régional, au nombre de 21, informe le président de la ligue régionale de football.



Cette rencontre de bilan avant l'heure a été une occasion pour la ligue de demander la réhabilitation rapide du Stade Aline Sitoé Diatta pour permettre au Casa Sport de recevoir à domicile les compétitions de la coupe d'Afrique des clubs champions, ou ligue des champions africaine. Irama Djiba invite le ministre des Sports à prendre des mesures exceptionnelles pour le démarrage des travaux de réhabilitation de ce stade. Pour le président de la ligue régionale de foot de Ziguinchor, il serait inadmissible que le Casa joue ces matchs hors de la région.