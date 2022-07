(Multimédia) L’UA lance une plateforme d’alerte précoce pour lutter contre l’insécurité - adakar.com

L'Union africaine (UA) a lancé samedi une plateforme d'alerte précoce visant à prévenir les conflits et à promouvoir la paix sur le continent.



L'échange interrégional de connaissances sur l'alerte précoce et la prévention des conflits (I-RECKE) jouera un rôle crucial dans la prévention des conflits sur le continent et aura également pour mission de détecter ainsi que de communiquer les menaces à la paix, a déclaré la vice-présidente de la Commission de l'UA, Monique Nsanzabaganwa, lors du lancement de la plateforme en marge de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif.



La plateforme I-RECKE devrait bâtir la résilience et la stabilité sur le continent et améliorer le partage d'informations entre les pays membres, a-t-elle poursuivi, ajoutant que les pays membres devraient investir dans leurs propres systèmes d'alerte précoce en raison de la complexité des menaces qui pèsent sur la paix.



Bankole Adeoye, commissaire de l'UA pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, a indiqué que la plateforme utiliserait les dernières technologies pour fournir des alertes rapides aux pays membres sur les menaces à la paix.



Le continent est confronté à divers défis à la paix, a-t-il noté, affirmant que cela rend ainsi nécessaire l'élaboration de diverses mesures visant à résoudre les conflits.