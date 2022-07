Micro RTS vs Ousmane Sonko: le communiqué de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS) - adakar.com

Micro RTS vs Ousmane Sonko: le communiqué de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS) Publié le samedi 16 juillet 2022

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko retire le micron de la RTS avant de commencer son discours à Tivaouane

Ce samedi 16 juillet 2022, dans le cadre de la couverture officielle de la Campagne Électorale des Législatives du 31 juillet prochain, l'équipe de la RTS mise à la disposition de la coalition YEWIASKANE Wl à fait l'objet de propos discourtois et inélégants de la part de Monsieur Ousmane SONKO pourtant non candidat à ces joutes électorales.



Monsieur SONKO a, sans ménagement, écarté le micro de la RTS, provoquant dans la foulée des huées de ses partisans.



La RTS condamne avec fermeté cette attitude et exige du respect vis-à-vis de son équipe qui ne fait qu'accomplir sa mission de service public.



Pour le reste, la RTS prendra toutes ses dispositions pour ne plus faire l'objet d'attaques indignes de quel que responsable politique que ce soit.



Dakar, samedi 16 juillet2022