Législatives du 31 juillet 2022 : Aminata Touré pour une victoire nette de la majorité présidentielle à Kanel et Bakel - adakar.com

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakar, Aminata Touré, poursuit sa campagne électorale dans le nord et le nord-est du Sénégal.



Après les étapes de Richard Toll, Podor et Ndioum, l’ancienne Premier ministre a est allée à la rencontre des populations de Kanel de Bakel. Partout où la caravane de la coalition Benno Bokk Yaakar est passée, elle a été accueillie par des populations sorties en masse.



À Kanel, en compagnie du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, Aminata Touré a rappelé les importants investissements réalisés par le président Macky Sall dans la région de Matam depuis son élection en 2012.



Quelques heures après l’étape de Kanel, la caravane de la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar s’est ébranlée vers Bakel. Dans cette localité du nord-est du Sénégal, Aminata Touré s’est félicité de la décision de rssponsables de l’opposition de venir renforcer les rangs de la majorité présidentielle.



La ville, en cette période d’hivernage brille et éclairée de toutes parts grâce aux lampadaires solaires modernes installés dans les principales artères de la ville.



Lors du meeting tenu au stade municipal de Bakel, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakar a relevé, pour s’en féliciter, les nombreuses réalisations réunies par le président Macky Sall en matière d’infrastructures routières sanitaires et sociales de base. Toutes choses qui font que des responsables de l’opposition, pour l’essentiel, ont acté leur décision d’apporter leur soutien à la politique du chef de l’État.

Avec le programme pour l’emploi et l’insertion des jeunes dénommé "Xeuyou NdawYi", l’État prévoit d’injecter plus de 2 milliards FCFA à Bakel.



Après l’étape de Bakel, la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar va poursuivre sa campagne à Tambaacounda, Kédougou et les localités du sud-est du Sénégal.



La campagne électorale prendra officiellement fin le 29 juillet 2022. Les électeurs seront appelés le dimanche 31 juillet, pour élire les députés de la 14e législature de l’Assemblé nationale.



Makhtar C.