Campagne électorale : les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi en démonstration à Guédiawaye et Yeumbeul

Les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi ont entamé leur tournée de campagne dans les différentes localités.



La campagne de la principale coalition de l’opposition sénégalaise à démarré par la banlieue. Conduite par Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall et Cie, la caravane politique a sillonné les localités de Guédiawaye et de Yeumbeul.



Dans ces deux villes où la coalition Yewwi Askan Wi avait fait de très bons résultats lors des dernières élections locales, les deux maires ont, à chaque étape, accompagné le convoi.



Aussi bien à Yeumbeul qu’à Guédiawaye, les populations sont massivement sorties pour acclamer les leaders politiques de l’opposition réunis dans la coalition Yewwi Askan wi.



Dans les prochains jours, la caravane de Yewwi Askan Wi sera dans les régions inteirires du Sénégal.



Les élections législatives sont prévues pour le 31 juillet 2022. La campagne électorale se poursuit jusqu’à 29 juillet à minuit.



Makhtar C.