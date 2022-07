Ziguinchor: Guy Marius Sagna annonce une caravane et un concert de casseroles, dimanche - adakar.com

Ziguinchor: Guy Marius Sagna annonce une caravane et un concert de casseroles, dimanche Publié le samedi 16 juillet 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Guy Marius Sagna, activiste

Le candidat de l’inter-coalition Wallu-Yewwi Askan Wi (opposition) dans le département de Ziguinchor (sud) Guy Marius Sagna a annoncé l’organisation d’une grande caravane sur fond de concert de casseroles, dimanche, pour dénoncer notamment ’’les morts de François Mancabou, d’Alexis Diatta et d’Idrissa Goudiaby’’.



’’Nous allons utiliser le même itinéraire que lors de la dernière manifestation interdite du 17 juin dernier. Nous allons prendre départ au terrain Diatir, jusqu’au rond-point Aline Sitoé Diatta en passant par Néma et plusieurs autres quartiers de Ziguinchor’’, a déclaré M. Sagna



Au cours d’un point de presse organisé vendredi à Ziguinchor, Guy Marius Sagna, candidat départemental de l’inter coalition Wallu-Yewwi, a appelé les populations à ’’sortir massivement avec les marmites et autres ustensiles pour assurer un concert de casseroles retentissant qui fera reculer le régime (…)’’.



’’Les enjeux dépassent l’inter-coalition, c’est un enjeu national. La mauvaise politique du régime affecte tout le monde. C’est pourquoi nous invitons tout le monde à cette caravane qui sera animée par un concert de casseroles’’, a dit le célèbre activiste.



Au cours de son face à face avec les journalistes, Guy Marius Sagna est longuement revenu sur les morts d’Alexis Diatta et d’Idrissa Goudiaby dont les corps doivent faire l’objet d’une contre-expertise.



M. Sagna a aussi condamné le décès en détention préventive de François Mancabou. Ce dernier, mort, jeudi, à l’Hôpital Principal de Dakar est présenté par les autorités comme appartenant au groupe dit ’’Force spéciale’’.



Guy Marius Sagna multiplie les caravanes et les visites de proximité à Ziguinchor dans le cadre de la campagne électorale en vue des législatives du 31 juillet.