Transfert - Kalidou Koulibaly rejoint Edouard Mendy à Chelsea - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Transfert - Kalidou Koulibaly rejoint Edouard Mendy à Chelsea Publié le samedi 16 juillet 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Kalidou Koulibaly a signé à Chelsea

Tweet

Le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, a signé un contrat de quatre ans avec Chelsea, dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé le club anglais sur son site Internet.



‘’Les Blues, qui ont annoncé la nouvelle depuis Las Vegas où ils ont fait une halte dans le cadre de leur tournée américaine de pré-saison, ont déboursé, selon plusieurs médias britanniques, environ 37,6 millions d’euros (un peu plus de 24,7 milliards de francs CFA) pour s’offrir les services du capitaine de la sélection sénégalaise’’, affirme L’Equipe sur son site Internet.



A Chelsea, Koulibaly rejoint le gardien Edouard Mendy, l’un de ses coéquipiers en équipe nationale, avec lesquels il a remporté la Coupe d’Afrique des nations, le 6 février dernier, au Cameroun.



Le joueur natif de Saint-Dié-des-Vosges (France) a disputé 317 matchs avec Naples. Avec le club italien, il a marqué 14 buts, a signé huit passes décisives et a remporté deux trophées (la Coupe et la Supercoupe d’Italie).



Le défenseur âgé de 31 ans est arrivé de Genk (Belgique) à Naples il y a huit ans.



Dans un long texte publié sur les réseaux sociaux, Kalidou Koulibaly a remercié les supporters du club italien. ‘’Je suis fier de t’avoir honoré et je continuerai infiniment à te porter dans mon cœur et à nourrir pour toi l’un des sentiments les plus importants pour moi : le respect’’, a-t-il écrit, rappelant que ses deux enfants sont nés dans cette ville du sud de l’Italie.



‘’Maintenant, j’ai besoin de partir et de prendre du recul dans le jeu, le temps d’une nouvelle aventure’’, a ajouté Koulibaly.



Chelsea est le quatrième club de l’international de football sénégalais, qui a offert aussi ses services au FC Metz.



Son nouveau club, champion d’Europe en 2021, vient de changer de propriétaire. Un consortium américain dirigé par l’Américain Todd Boelhy, âgé de 48 ans, a acheté le club au Russe Roman Abramovitch.