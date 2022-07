Lancement campagne YAW : Sonko et Cie explosent Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lancement campagne YAW : Sonko et Cie explosent Dakar Publié le samedi 16 juillet 2022 | senenews.com

© aDakar.com par BL

Manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi à la Place de l`Obélisque

Dakar, le 8 juin 2022 - L`opposition réunie autour de la coalition “Yewwi Askan Wi“ a tenu, ce mercredi, une manifestation populaire à la Place de l`Obélisque. Tweet

Les Sénégalais devront, ce 31 juillet 2022, choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale et ce, pour une durée de cinq (05) ans. Déterminant non ?



Sur ce, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a démarré sa campagne électorale dans la banlieue dakaroise. Ousmane Sonko et Cie ont sillonné les rues de ladite localité pour échanger avec les populations en vue des élections législatives à venir.



Une immense foule a suivi le leader du Pastef, à cet effet. Le message est clair ! Il n’abdique pas. Et ce, malgré le rejet de la liste nationale des titulaires de la coalition qu’il dirige.



Voici quelques images du lancement de la campagne de la coalition Yewwi Askan Wi !