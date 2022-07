Marième Soda Ndiaye (la plus jeune députée) envoie un message fort : « Le moment est venu de…. » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Marième Soda Ndiaye (la plus jeune députée) envoie un message fort : « Le moment est venu de…. » Publié le samedi 16 juillet 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Assemblée: Me Aissata Tall Sall remet officiellement son «écharpe» à Marième Soda Ndiaye

Tweet

La plus jeune députée du Sénégalais Marème Soda Ndiaye a envoyé un message fort aux Sénégalais. Ce, à quelques jours des élections législatives prévues le 31 juillet prochain.



In extenso l’intégralité de sa publication !



« Chers Concitoyens,

C’est avec un grand plaisir que je voudrais, en toute solennité, vous exprimer mes sincères remerciements pour le soutien indéfectible que vous n’avez eu de cesse de nous manifester depuis notre installation à l’Assemblée nationale à la date du 1er décembre 2019.



Le moment est venu de vous réitérer ma profonde gratitude pour l’affection et la solidarité qui ont accompagné vos précieux conseils si déterminants pour notre carrière politique.

Une telle reconnaissance est d’autant plus légitime qu’elle semble témoigner de votre satisfaction pour les efforts que nous avons consentis afin de jouer pleinement notre rôle à l’hémicycle, en fondant notre discours sur l’objectivité, la transparence et la redevabilité.



Chemin faisant, notre posture républicaine n’a souffert d’aucune fragilité car nous avons tenté de jeter les jalons d’une refondation des principes qui doivent nécessairement guider les missions d’un parlementaire.

Chers compatriotes, sympathisants et amis,



Notre cher pays doit inéluctablement entamer une nouvelle ère dans son évolution naturelle vers la consolidation de ses acquis démocratiques. Ce tournant de l’histoire interpelle notre génération et requiert un engagement fort des citoyens que nous sommes en mettant au centre des enjeux, l’intérêt supérieur de la Nation.



Il s’agit, dans une perspective de rupture, de cheminer avec des acteurs qui partagent consciencieusement notre vision politique et qui sont prêts à agir pour une restauration des valeurs intrinsèques de la République. Cette ambition se décline en plusieurs étapes dont les plus essentielles sont l’harmonisation des positions, l’élaboration d’une stratégie commune et la synergie d’actions. Ce travail de fond préalable, nous l’avons effectué et bien évalué, synonyme de notre investiture sur la liste nationale la Coalition Alternative pour une Assemblée de Rupture/ AAR Sénégal pour les législatives.

Sénégalaises, Sénégalais.



Nous sommes convaincus que les changements tant souhaités peuvent se concrétiser à travers la valeur-ajoutée que nous comptons apporter sur la scène politique, tout en assurant la plénitude de la fonction afférente aux responsabilités d’un député.

Le contrat de législature que la Coalition AAR Sénégal a récemment rendu public, est une parfaite illustration de notre approche politique qui se veut concrète, réaliste et adaptée aux réalités quotidiennement vécues par les Sénégalais.



Le Peuple reste notre unique constante et c’est pour lui exprimer cet attachement profond, que nous œuvrons continuellement pour une représentation de qualité à la prochaine législature.

Je m’engage tout comme le reste des membres de la Coalition AAR Sénégal, à participer sans relâche, à cette dynamique historique qui vient d’être amorcée et pour laquelle nous aurons besoin de l’apport de toutes et de tous.



Je renouvelle mes hommages au Peuple sénégalais, aux personnes qui nous ont fait confiance et à l’ensemble des citoyens désireux de changements positifs au soir du 31 Juillet 2022 en prônant la rupture.

Vive la République, vive le Sénégal🇸🇳!

Yalla na Yalla AAR SÉNÉGAL »