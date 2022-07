France au Sahel: «C’est un échec, l’opération Barkhane n’a pas pu endiguer la progression jihadiste» - adakar.com

France au Sahel: «C'est un échec, l'opération Barkhane n'a pas pu endiguer la progression jihadiste» Publié le samedi 16 juillet 2022 | RFI

Un collectif d’une quarantaine d’associations et d’universitaires vient de publier une tribune dans le journal Le Monde, qui appelle le président Emmanuel Macron à refonder la politique française au Sahel. Un enjeu majeur pour la France en raison de son investissement militaire et diplomatique depuis presque une décennie mais qui a déjà montré ses limites. L’anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'un des signataires, est l'invité de RFI.



RFI : Dans cette tribune parue dans le journal Le Monde, vous partez d’un constat, celui de l’échec de la politique française au Sahel. Est-ce aussi évident ?



Jean-Pierre Olivier de Sardan : Si c’est aussi évident ? Je crois que personne ne peut nier que c’est un échec. L’opération Barkhane n’a pas pu endiguer la progression jihadiste et la majorité de l’opinion malienne s’est retournée contre elle. Les relations avec le gouvernement malien sont effectivement totalement déplorables. Les questions de gouvernance n’ont pas du tout progressé. On ne peut pas dire que c’est un grand succès alors que certainement, cet échec a de multiples causes, mais une partie des causes de cet échec sont en France.