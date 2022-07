Sénégal: le nouvel aéroport international de Saint-Louis a été inauguré - adakar.com

Sénégal: le nouvel aéroport international de Saint-Louis a été inauguré Publié le vendredi 15 juillet 2022 | RFI

le nouvel aéroport international de Saint-Louis a été inauguré

Les travaux, effectués par l’entreprise tchèque Transcon Electronic Systems, ont duré deux ans. Montant : plus de 23 milliards de francs CFA (un peu plus de 35 millions d’euros). La nouvelle infrastructure doit permettre d’accompagner le développement économique de la région, notamment dans la perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Il porte le nom d’Ousmane Masseck Ndiaye, ancien ministre et ancien maire de Saint-Louis. Avec une piste de 2 450 mètres de long et 45 mètres de large, le nouvel aéroport fait écho au passé, avec le premier vol direct de l’Aéropostale entre Toulouse et Saint Louis en 1927.



Il doit aussi permettre de renforcer le rôle de la ville dans le futur, selon le président Macky Sall : « Saint-Louis est en effet appelé à être un pôle d’activités intenses avec l’exploitation de pétrole et du gaz, en plus de la production agricole, halieutique, du tourisme et de l’enseignement supérieur. »

