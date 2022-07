Afritech: Diatara annonce 100 millions de dollars dont 20 destinés aux Startups - adakar.com

Économie Afritech: Diatara annonce 100 millions de dollars dont 20 destinés aux Startups Publié le vendredi 15 juillet 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Yankhoba Diatara

Le Mouvement des entreprises du Sénégal a tenu hier la cinquième édition du salon des startups. Occasion saisie par le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diatara, d’annoncer une enveloppe de 13 milliards Fcfa dédiés aux startups.



La cinquième édition du Salon des startups a été l’occasion d’inciter les jeunes dans les métiers du numérique. Le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara a félicité l’initiateur, le président du mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, pour son soutien aux jeunes. Selon le ministre, le président du Meds donne une opportunité aux jeunes qui sont dans l’innovation d’être des porte-flambeaux de l’émergence du Sénégal. « Le président de la République a placé le numérique au cœur de sa vision. De ce point de vue, nous devons être à côté du Président Mbagnick Diop dans ses nombreuses initiatives patriotiques pour accompagner les jeunes. Et cette cinquième édition du salon des startups partage les ambitions du chef de l’Etat de répondre à cette vision », dit-il. À l’en croire, le Chef de l’Etat et le gouvernement s’engagent à mobiliser 65 milliards de F CFA pour la transformation numérique, dont 13 milliards pour les startups. « Nous allons les accompagner de même que Mbagnick Diop, car le salon du premier emploi est devenu un événement exceptionnel pour le pays et le gouvernement car il porte l’espoir et motive les jeunes », tient-il à préciser. A l’en croire, le gouvernement va aller à la rencontre des jeunes qui évoluent dans l’innovation et qui sont à l’intérieur du pays pour leur offrir les mêmes chances et opportunités que ceux de Dakar. « Tous les jeunes doivent en bénéficier. Cette année, l’accent sera mis sur l’équité territoriale et le déploiement au niveau national. Le Président Mbagnick Diop a une expertise réelle en matière d’événements majeurs, nous le remercions pour ses initiatives pour la jeunesse du Sénégal », se félicite le ministre. Il renseigne que 10 millions de F CFA ainsi que des ordinateurs(10) ont été mis à la disposition du Salon des Startups. « Le Chef de l’Etat a voté la loi des startups en 2020 pour donner l’opportunité aux jeunes d’innover. Nous avons les moyens de le faire et c’est notre ambition « , dit-il. L’ambition du ministère de l’économie numérique est de mettre 100 milliards à disposition de l’écosystème du numérique en particulier des Startups, a-t-il révélé. Encore mieux, le ministre a souligné que la loi startup est votée et que le décret d’application sera bientôt effectif.