Tentative de suicide d'un prisonnier: L'Asred interpelle le ministre de la Justice Publié le mercredi 18 mai 2022

La prison du Camp pénal

Un détenu du nom de Ibrahima Diankhé, a tenté de se suicider hier à la Mac de Liberté 6. Dans un communiqué, l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) interpelle le ministre de la Justice, Me Malick Sall, informant « que le détenu Ibrahima Diankhé a tenté de se suicide

entre 4h et 5h », ce mardi matin.



Selon le document, son codétenu a alerté les gardes pénitentiaires, qui « sont venus pour le secourir et des images ont été prises ». L’ASRED précise que « des détenus qui sont au Quartier de haute sécurité (QHS) de la Mac de Liberté 6, sont en grève de la faim depuis une semaine, dont le plus ancien est Grendine Eko, un Nigérian qui a fait cinq ans en détention provisoire sans jugement ni notification». Ces détenus protestent contre « les longues détentions préventives et le surpeuplement », ajoute le document.



Le ministre de la Justice doit se rendre à la prison du Camp Pénal, « pour s’enquérir de cette situation alarmante », liée à « un manque criard de magistrats d’avocats et de greffiers. Car plusieurs détenus sont dans cette même situation, alors qu’il n’y a pas de solution », justifie le président de l’ASRED, Ibrahima Sall.