Absent pour « raisons personnelles » sur la pelouse du MHSC samedi, alors qu’il n’était pas blessé et bien dans le groupe pour le match, le milieu de terrain du Sénégal aurait décidé de boycotter la 37ème journée de Ligue 1 en raison des maillots avec les flocages arc-en-ciel lors de la journée de la lutte contre l’homophobie. Sur Twitter par le Président Macky Sall a apporté son soutien à l’International Sénégalais-« Ses convictions religieuses doivent être respectées » . Ce qui n’est pas du goût de la fédération française qui a adressé une lettre moins conciliante au milieu de terrain du PSG.

Le Conseil national de l’éthique (CNE) de la Fédération française lui a en effet adressé un courrier sans équivoque en raison de la gravité de la situation.

Comme le rapporte L’Équipe, l’organisme écrit : « De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d’une photo de vous portant le maillot en question. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise ».

Mise en garde



Le CNE poursuit : « La lutte contre les discriminations dont font l’objet les différentes minorités, quelles qu’elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants. Qu’il s’agisse de la couleur de peau, de la religion, de l’orientation sexuelle, ou de toute autre différence, toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l’autre parce qu’il est différent du plus grand nombre ».



Discrimination



L’organe de la FFF insiste donc : « En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI + . L’impact du football dans la société et la capacité des joueurs à représenter un modèle pour ceux qui les admirent nous donnent à tous une responsabilité particulière ».