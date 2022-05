Foot africain: Eudy Simelane, icône gay au destin tragique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Foot africain: Eudy Simelane, icône gay au destin tragique Publié le mercredi 18 mai 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

Nécrologie

Tweet

En 2008, Eudy Simelane était retrouvée assassinée après avoir subi de terribles sévices. Cette footballeuse internationale sud-africaine avait été une des premières joueuses du pays à affirmer son homosexualité. Retour sur le destin tragique d’une pionnière, en cette Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.



Elle aurait eu 45 ans cette année et aurait pu devenir une figure de l’équipe nationale féminine de football d’Afrique du Sud. Des Banyana banyana pour lesquelles Eudy Simelane a joué durant les années 2000. Ou alors celle qui est née en 1977 dans le township de KwaThema, près de Johannesbourg, aurait pu devenir arbitre. Elle avait en effet entamé une formation pour.



Mais on ne saura jamais ce que cette pionnière de la cause gay dans le foot sud-africain aurait fait. Le 27 avril 2008, le corps de la footballeuse avait en effet été retrouvé dans un ruisseau, non loin de chez elle. Elle avait été sauvagement assassinée, après avoir été frappée, victime d’un viol collectif, poignardée à de nombreuses reprises.