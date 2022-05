Matar Bâ, ministre sénégalais des Sports: « Si Idrissa Gana Guèye est au PSG, c’est pour jouer au foot pas pour faire la promotion des LGBT » - adakar.com

Matar Bâ, ministre sénégalais des Sports: « Si Idrissa Gana Guèye est au PSG, c'est pour jouer au foot pas pour faire la promotion des LGBT » Publié le mardi 17 mai 2022 | actucameroun.com

Idrissa Gana Guèye, joueur du PSG

Le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, a réagi à la polémique qui implique l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, au Paris Saint-Germain (PSG).



Le milieu de terrain sénégalais est au cœur d’une cabale médiatique pour n’avoir pas joué avec le PSG en portant les maillots floqués aux effigies LGBT, lors de la 36e journée à Montpellier.



Pour le ministre sénégalais, Idrissa Gana Guèye a ses convictions et il est au Paris Saint-Germain pour jouer au football et non faire la promotion de l’homosexualité.