Coup d'État au Mali: Le Gouvernement accuse l'Occident Publié le mardi 17 mai 2022

Le colonel-major Assimi Goita

Le colonel-major Assimi Goita

Alors que le pays se remet à peine du dernier coup d’état perpétré au mois de mai 2021, le Mali échappe à une nouvelle tentative de putsch. Dans un communiqué le Gouvernement informe: « dans le dessein malsain de briser la dynamique de la Refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'état dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 ».



D’après le document, « ces militaires étaient soutenus par un Etat occidental ». « La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité du Mali », précise le gouvernement qui ne cache pas son indignation face à cette forfaiture qui n’a qu’un objectif : « entraver voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation du pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité ».



Rassurant que la situation est sous contrôle, le gouvernement dirigé par Abdoulaye Maiga promet que tous les moyens nécessaires, ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment, le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali, pour mettre la main sur les complices des putschistes. « En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice », renseigne le gouvernement qui invite les populations au calme.