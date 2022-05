Macky Sall prochainement en Ukraine et en Russie - adakar.com

Macky Sall prochainement en Ukraine et en Russie Publié le mardi 17 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), a annoncé lundi avoir reçu un mandat de ses pairs du continent pour se rendre en Russie et en Ukraine dans le but de discuter avec les deux pays des possibilités pour l’Afrique de s’approvisionner correctement en céréales et en fertilisants.



‘’Nous avons reçu un mandat de l’Afrique pour demander au président Poutine de créer les conditions pouvant permettre à l’Ukraine d’exporter ses céréales et fertilisants dont nous avons besoin, mais également qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie, pour qu’elle puisse pour nous approvisionner en fertilisants’’, a-t-il dit.



Macky Sall intervenait à l’ouverture officielle de la 54e conférence des ministres africains de l’Economie et des Finances (COM2022), au centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio.



Il a réitéré l’appel ‘’pressant’’ de l’Afrique à la ‘’désescalade’’ entre l’Ukraine et la Russie, deux pays en guerre depuis plusieurs mois.



‘’Nous appelons à un cessez-le-feu unilatéral, à une solution négociée du confit, pour éviter le pire’’, a lancé le président en exercice de l’UA.



Macky Sall estime que l’Afrique est au ‘’milieu d’un conflit dans lequel elle ne peut rien faire’’.