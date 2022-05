Coupe du monde 2022 : le maillot du Sénégal fuite, les fans en colère - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde 2022 : le maillot du Sénégal fuite, les fans en colère Publié le mardi 17 mai 2022 | afrik-foot.com

© Autre presse par Dr

le nouveau maillot du Sénégal

Tweet

Sacré champion d’Afrique en février dernier, le Sénégal va bénéficier d’un nouveau maillot pour disputer la Coupe du monde 2022 en fin d’année. La présentation officielle est prévue pour le 22 mai, mais le site Footy Headlines s’est déjà procuré des photos de la tunique, qu’il a dévoilées ce lundi.



Pour l’occasion, l’équipementier des Lions, Puma, a opté pour un design original avec de larges bandes vertes, jaunes et rouges, sur le torse, ainsi qu’une étoile, soit les couleurs et symboles du drapeau du Sénégal. On retrouve les mêmes couleurs autour du cou et sur les manchettes, et le reste du maillot est uni de couleur blanche.



La réaction sur les réseaux sociaux a été unanime… et très négative. Beaucoup de supporters considèrent que Puma n’a pas respecté le Sénégal en optant pour un modèle trop basique, tandis que d’autres se plaignent des couleurs disposées à l’horizontale alors qu’elles sont à la verticale sur le drapeau. Un pari visiblement raté par la firme allemande…