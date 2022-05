Guerre Ukraine - Russie : l’Afrique peut-elle remplacer les fournitures de gaz russe à l’Europe ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Guerre Ukraine - Russie : l’Afrique peut-elle remplacer les fournitures de gaz russe à l’Europe ? Publié le mardi 17 mai 2022 | bbc.com/afrique

© Autre presse par Dr

Le gaz russe

Tweet

Les pays africains font partie de ceux qui espèrent augmenter leurs exportations de gaz vers l'Union européenne, après que celle-ci se soit engagée à réduire sa dépendance à l'égard des approvisionnements russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine.



La suspension par la Russie des livraisons à la Pologne et à la Bulgarie en raison de leur refus de payer en roubles, la monnaie russe, a été un rappel brutal de la menace qui pèse sur la zone euro.



La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel au monde et en est le principal exportateur, représentant environ 40 % des importations européennes.