Polémique autour des parrainages – Partie de frictions : Pape Djibril Fall plaide non coupable de vol Publié le lundi 16 mai 2022 | Le Quotidien

Le leader du mouvement Les Serviteurs jure n’avoir jamais utilisé les parrainages de Amsatou Sow Sidibé. Mais le camp du leader de Car leneen compte lancer une procédure à la Direction générale des élections pour démonter la version de Pape Djibril Fall.



Tel un Président qui prête serment, Pape Djibril lève la main, un regard franc à l’intention des journalistes : «Je jure devant Dieu que nous n’avons jamais utilisé les parrainages du Pr Amsatou Sow Sidibé.» Depuis la semaine dernière, le journaliste de la Tfm est accusé par la présidente du parti Car leneen d’avoir «volé» les parrains qui ont permis, en partie, au leader du mouvement Les Serviteurs de valider cette étape, une des conditions pour participer aux élections législatives du 31 juillet 2021.

Face à la presse samedi, Pape Djibril Fall a livré sa version. «Pr Amsatou Sow Sidibé avait émis le souhait de nous accompagner. Elle nous a écrit en ce sens. A l’époque, on était à l’intérieur du pays pour rencontrer les Sénégalais. Je l’ai mise en relation avec nos représentants à Dakar. Elle a demandé à occuper la deuxième place sur la liste nationale. Nous lui avons dit que nous ne sommes pas contre vu sa position dans le pays. Mais on voulait discuter ça en termes de représentativité, c’est-à-dire que chaque place occupée sur la liste doit être en conformité avec nos chartes», a détaillé PDF.

Le leader du mouvement Les Serviteurs a ensuite expliqué le processus qui a amené au rejet des parrainages de Mme Sidibé. «Elle nous a envoyé des parrainages et on les a vérifiés. On a vu que les parrains n’étaient pas bons. La vérification s’est faite devant son représentant qui a amené les parrainages. On a redonné à ce représentant la clé Usb et les documents. Nous n’avons utilisé aucun de ses parrainages. Aucun, parce que les responsables à qui on avait confié la mission de collecter les parrainages, ont bien fait leur travail», a-t-il dit.

Cependant, Pape Djibril Fall a marqué le respect qu’il voue au Pr Sidibé. «C’est juste une incompréhension entre ses représentants et les nôtres mais la plupart des choses qui sont dites sur la place publique, ce n’est pas vrai. Professeure Sidibé est notre maman, quelqu’un qu’on adore. C’est une sommité dans le monde universitaire et intellectuel», a-t-il affirmé.



La réplique du camp de Amsatou S. Sidibé

En revanche, cette sortie ne convainc pas le camp de Amsatou Sow Sidibé. Me Patrick Kabou, avocat de cette dernière, a relevé des «errements» dans la sortie de Pape Djibril Fall. «Qu’avait-il promis à Madame la professeure Amsatou Sow Sidibé et qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, il ne peut le lui dire de vive voix ?», s’est interrogé la robe noire, contactée par Libération online.

Me Kabou conteste les «faux parrains» brandis par M. Fall pour rejeter les signatures collectées par Mme Sidibé grâce à une double vérification. «Comment se fait-il alors que leur liste ait été rejetée une première fois ? Défaillance de ce fameux «double checking» tant vanté lors de la conférence de presse, que peut-être ils sont les seuls à avoir ? Donnons-leur dès lors la gestion du parrainage au niveau national!», a-t-il ironisé.

L’avocat compte enclencher une procédure visant à demander à la Direction générale des élections de «vérifier si en réalité, les parrainages de Madame la professeure Amsatou Sow Sidibé ne figurent pas sur la liste donnée (ni la première et ni la seconde fois) par la coalition portant Monsieur Fall».



PDF perd un allié

Ces accusations auront coûté à Pape Djibril Fall un allié. Pape Thiam, leader du mouvement Diourbel d’abord, a quitté la conférence de presse très énervé. «Pape Djibril Fall se comporte en roi et je ne suis pas un faiseur de roi. On est dans une coalition, donc qu’on ne nous relègue pas au second plan. Je ne participerai plus aux réunions. Je vais me battre de manière indépendante à Diourbel, en tant que tête de liste du département. Cette coalition est nébuleuse et Pape Djibril Fall est dans le mensonge. Il ne dit pas toujours ce qui se passe. Tous les membres de la coalition ne sont pas au même niveau d’information», a-t-il déploré.