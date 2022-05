Insécurité au Sénégal : Guy Marius Sagna indexe le régime de Macky - adakar.com

Insécurité au Sénégal : Guy Marius Sagna indexe le régime de Macky Publié le lundi 16 mai 2022 | Senego

Guy Marius Sagna

Dans un post, publié sur sa page facebook, ce lundi 16 mai, le secrétaire administratif du Frapp France Dégage fustige l’insécurité qui sévit dans le pays et pointe du doigt le Président Macky Sall.



Selon Guy Marius Sagna, tant qu’au Sénégal, « les voleurs de Macky Sall seront protégés, il n’y aura pas de sécurité pour les populations dont l’argent est détourné par Macky Sall, ses ministres, ses directeurs, ses maîtres impérialistes ».



« Tant que dans ce pays, il faut habiter Almadies pour avoir des gendarmes nuit et jour, il n’y aura pas de sécurité pour la banlieue et les zones rurales », dénonce-t-il.



D’après l’activiste, au Sénégal, « les seuls auxquels Macky Sall assure la sécurité sont les détourneurs des richesses des sénégalais, ceux qui habitent dans certains quartiers de riches et Adji Sarr ».

