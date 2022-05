Législatives : Abdoul Mbaye invalide la liste de Benno - adakar.com

Invité de l’émission « Grand Oral » de samedi sur la radio Rewmi FM, l’ancien Premier ministre invalide la liste de la coalition au pouvoir. Selon Abdoul Mbaye, pour avoir déposé plus de parrains qu’il n’en faut, Benno est forclose.



« Même s’il s’agit d’un parrainage, c’est triste que l’administration sénégalaise, la police sénégalaise décide de faire fi d’une jurisprudence établie par le Conseil Constitutionnel de cette juridiction », s’insurge Abdoul Mbaye.



Poursuivant, le président de l’ACT estime que l’arrêté du ministre de l’Intérieur ne saurait dédouaner la coalition au pouvoir. « C’est vrai que tout le monde sait qu’ils ne font pas les choses comme elle devrait se faire, mais c’est encore la preuve qu’on est dans une sacrée pagaille dans ce pays et qu’il n’y a plus respect d’une hiérarchie de normes qui devrait s’imposer dans tout le pays digne d’étiquette d’un État de droit. L’arrêté du ministre dit « on ne tient pas compte du surplus ». C’est extrêmement grave de dire ça. Ce parrainage n’existe que pour éliminer des candidatures et il va créer un problème dans notre pays », s’offusque Abdoul Mbaye.