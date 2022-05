Législatives : « De Dakar à Dubaï les listes de BBY seront irrecevables » - adakar.com

Législatives : « De Dakar à Dubaï les listes de BBY seront irrecevables »
Publié le lundi 16 mai 2022

© Autre presse par DR

Macky Sall adressant un message à la Nation à l`occasion de la Fête nationale du 4 avril

« L’invalidation de la liste de BBY se confirme malgré l’arrêté pris d’urgence pour masquer la bourde de Benoît Sambou ». C’est l’avis du délégué général adjoint du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Selon Alioune Badara Mboup, la Direction générale des élections (DGE) en essayant de sauver BBY a enlevé l’électeur de plus sur le dépôt de son parrainage.



Pour Alioune Badara Mboup, l’administration devrait être neutre et cette preuve d’impartialité disqualifie la DGE de toute neutralité. « Un crime n’est jamais parfait, c’est le récépissé qui fait foi », dénonce-t-il.



« Mais comme un crime n’est jamais parfait, la date de publication (05 Mai) de l’arrêté dans le journal officiel synonyme de sa validité est précédée par le dépôt des parrainages de BBY (le 04 mai) », déclare M. Mboup. « De Dakar à Dubaï les listes de BBY seront irrecevables », estime-t-il.