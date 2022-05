Ligue 1 : le Casa Sports bat Diambars et conforte sa place de leader - adakar.com

L’équipe du Casa Sports, leader du championnat de ligue 1 a conforté sa première place en battant 2-1 l’équipe de Diambars de Saly Portudal en match comptant pour la 22-ème journée.



Battue le week-end dernier, l’équipe fanion du sud a repris la marche en avant avec ce succès qui lui permet de compter 42 points, soit cinq de plus que le deuxième, Génération Foot qui a dominé le Ndiambour 5-0.



Le Jaraaf, deuxième avant la journée, a cédé sa place après son nul 0-0 contre le Teungueth FC mais compte le même nombre de points (37) que l’équipe de Déni Birame Ndaw.



Les autres grands bénéficiaires de cette 22-ème journée sont les équipes de Guédiawaye FC, de l’AS Pikine et de Dakar SC respectivement victorieuses de Mbour PC (2-0), AS Douanes

(1-0) et de CNEPS (3-0).



L’équipe du Dakar SC respire avec cette victoire qui lui permet de s’éloigner de la place de relégable.



Avec ce succès, elle compte 24 points et pointe à la 11-ème place devant CNEPS Excellence (12-ème) avec 24 points, le Ndiambour (13-ème) avec 22 points et Mbour PC (14-ème) avec 17 points.



Les deux derniers du championnat de ligue 1 sont relégués en ligue 2.



Voici les résultats enregistrés au cours de la 22-ème journée : Dakar SC-CNEPS : 3-0, Jaraaf-Teungueth FC : 0-0, AS Pikine-AS Douanes : 1-0, Casa Sports-Diambars : 2-1, Linguère-US Gorée : 0-0, Génération Foot-Ndiambour : 5-0, Mbour PC-Guédiawaye FC : 0-2.



