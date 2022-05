Le président Sall rappelle l’importance des infrastructures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le président Sall rappelle l’importance des infrastructures Publié le lundi 16 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Conférence économique de Dakar en présence du chef de l`État

Dakar, le 16 mai 2022 - Le président de la République a pris part à la conférence économique de Dakar, tenue sur le thème: « l`Afrique, partenaire leader. Un partenariat entre le Sénégal, l`OCDE et le cercle des économistes ». Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a rappelé, samedi, l’importance des infrastructures dans le développement du continent africain.



’’Le développement de l’Afrique ne se fera pas sans des infrastructures de base indispensables à l’émergence. Nous l’avons vu souvent, la différence entre pays développés et pays en développement, c’est l’infrastructure’’,a-t-il dit.



Macky Sall intervenait lors de la Conférence économique Dakar 2022 axée sur le thème ’’L’Afrique partenaire leader’’.



’’Quand vous êtes dans un pays développé, ce qui vous marque à l’arrivée, ce sont les autoroutes, les ponts, les échangeurs, les trains’’, a t-il souligné.



’’Dans les pays en développement, c’est la route cahoteuse, les pistes. C’est cela qu’il faut d’abord régler, en Afrique. La question des infrastructures. Il faut la régler sans complexe. C’est ce que nous tentons de faire ici, au Sénégal’’, a déclaré le président Sall.



La construction d’infrastructures modernes de dernière génération va attirer les investissements privés dans le transport , l’énergie ,etc, ; a t-il indiqué.



Macky Sall a aussi invité les pays du continent à s’engager dans la transition énergétique au vu des potentialités du continent.



Il a estimé que l’absence d’électricité dans certaines localités du continent est ’’impertinente et illogique’’.



Abordant la question du financement des économies africaines, Macky Sall relève que ’’le vrai enjeu’’ n’est ’’plus de dire comment augmenter l’aide publique au développement’’.



Selon lui, ’’ce débat a quasiment disparu en Afrique. On ne parle plus d’aide, parce qu’on n’y croit plus. De toute façon, on n’y croit pas’’.



’’L’aide ne peut développer aucun pays. Il faut absolument que nous parlions de comment mettre en synergie nos actions pour que le financement de l’économie africaine soit un financement juste qui profite et à l’Afrique et à ses partenaires, y compris par des partenariats mutuellement bénéfiques’’, a plaidé le président sénégalais.