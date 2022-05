Macky Sall invite les Africains à consommer ce qu’ils produisent - adakar.com

Macky Sall invite les Africains à consommer ce qu'ils produisent Publié le lundi 16 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Conférence économique de Dakar en présence du chef de l`État

Dakar, le 16 mai 2022 - Le président de la République a pris part à la conférence économique de Dakar, tenue sur le thème: « l`Afrique, partenaire leader. Un partenariat entre le Sénégal, l`OCDE et le cercle des économistes ». Tweet

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, invite les Africains à consommer ce qu’ils produisent pour ne pas dépendre des autres continents.



’’Nous ne maitrisons ni la production, ni les chaînes logistiques et nous sommes totalement à la merci de la conjoncture. Il faut que nous changions aussi nos habitudes alimentaires’’, a déclaré Macky Sall.



Il intervenait samedi lors de la Conférence économique Dakar 2022 axée sur le thème ’’L’Afrique partenaire leader’’.



’’Quand vous regardez le monde, il y a des prédominances par continent. L’Europe, c’est le continent du blé. L’Amérique, c’est le continent du maïs. L’Asie, c’est le continent du riz. Et l’Afrique, c’est le continent du mil’’, a t-il souligné.



’’Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on en produit pas assez. On ne sait que manger du pain. On ne produit pas de blé ; Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond’’, a déploré le président Sall.



Il a invité les Africains à consommer des plats à base de maïs, du mil, du niébé etc. ’’Sinon, on sera toujours à la merci de n’importe quelle conjoncture’’, a souligné Macky Sall.