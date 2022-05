Prix Marc-Vivien Foé: l’Ivoirien Seko Fofana succède à Gaël Kakuta - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Prix Marc-Vivien Foé: l’Ivoirien Seko Fofana succède à Gaël Kakuta Publié le lundi 16 mai 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Prix Marc-Vivien Foé: Nayef Aguerd, Seko Fofana et Hamari Traoré finalistes

Tweet

Seko Fofana a été élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2021-2022 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Au classement, l’Ivoirien devance nettement deux Rennais, le Malien Hamari Traoré et le Marocain Nayef Aguerd. Le milieu de terrain âgé de 27 ans succède ainsi à son coéquipier au RC Lens, le Congolais Gaël Kakuta.



Seko Fofana s’est imposé dans la course au Prix Marc-Vivien Foé avec la même puissance que celle qu’il dégage sur les pelouses du Championnat de France de football (Ligue 1). Septième du Prix Foé la saison dernière, le milieu de terrain a convaincu cette fois une nette majorité des jurés. Journalistes, consultants, anciens joueurs : 80 % l’ont placé sur leur podium personnel, 56 % des votants l’ont mis sur la plus haute marche.



Résultat : une victoire large, avec une avance comparable à celle du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en 2013, de l'voirien Nicolas Pépé en 2019 ou encore du Nigérian Victor Osimhen en 2020.