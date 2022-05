Accusé d’avoir saboté la liste Yewwi Askan Wi à Dakar, Saliou Sarr contre-attaque - adakar.com

Publié le lundi 16 mai 2022

© aDakar.com par DF

Conseil constitutionnel : prestation de serment d`un nouveau membre de la CENA

Le Conseil constitutionnel a tenu ce matin à la salle d`audience de la Cour suprême, une audience solennelle au cours de laquelle il a recueilli le serment de Saliou Sarr. M. Sarr, administrateur civil de classe exceptionnelle, est un nouveau membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Photo: Cheikh Tidiane Diakhté, président du Conseil Constitutionnel Tweet

Saliou Sarr proche de Khalifa Sall est attaqué d’avoir torpillé la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. Dans une note parvenue à Senenews, il apporte des précisions.



« Depuis quelques jours, un responsable de l’APR et une certaine presse citent mon nom en m’indexant comme, « UNIQUE RESPONSABLE » d’un supposé changement de la liste du scrutin majoritaire du département de Dakar, déposée par YEWWI ASKAN WI.



Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que n’étant pas le mandataire national de YEWWI ASKAN WI, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins à en changer le contenu.



Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit, au besoin, de saisir les juridictions compétentes. »