Scandale des passeports diplomatiques au Sénégal : un film annoncé Publié le lundi 16 mai 2022

© Autre presse par DR

Passeports diplomatiques

L’affaire du trafic des passeports diplomatiques continue de faire la une des journaux au Sénégal. En effet, l’artiste sénégalais Simon Kouka qui avait été cité dans cette affaire a décidé d’en faire un film. Après avoir bénéficié d’une liberté provisoire toujours dans ce cadre, il a accordé une interview au média L’Observateur ce vendredi 13 mai 2022. Il a confié son intention de revenir sur l’affaire sous forme de film, plus précisément une « comédie musicale ». Cependant, il n’a pas donné davantage de détails sur la question, à cause d’un contrat qui lui interdit de le faire.



« De nouvelles opportunités de business »



« Tout ce que je peux dire c’est que quand on a l’esprit tranquille, le soutien de sa famille, de ses amis et celui des Sénégalais, on ne peut que s’en sortir indemne » a déclaré Simon Kouka, qui a ajouté avoir trouvé « une nouvelle flamme » avec « de nouvelles opportunités de business ». Pour rappel, l’affaire de trafic de passeport diplomatique avait défrayé la chronique au Sénégal, il y a plus d’un mois. Plusieurs élus sénégalais impliqués dans cette affaire n’avaient pas été remis en liberté, en dépit de la fin de l’instruction.



Il s’agit de Mamadou Sall et Boubacar Biaye qui étaient encore enfermés au cours du mois de mars 2022. D’après une décision de justice, leur demande de liberté avait été rejetée pour « risque de trouble à l’ordre publique ainsi que la citation des parties civiles ». Cependant, ces raisons n’étaient pas du goût de leur conseil, qui a estimé que : « Aujourd’hui, subordination de témoins, on ne pense même pas qu’il y a des témoins. Il n’y a que les parties civiles. Et, je ne pense même pas que les parties civiles ont intérêt à être corrompues. Parce que, on les indemnise si les prévenus reconnaissaient leur culpabilité et le problème serait résolu ».