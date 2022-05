Dakar accueille le premier festival d’arts du cirque du Sénégal - adakar.com

Au Sénégal, le premier festival du cirque de Dakar clôture ce dimanche soir 15 mai. Organisé par l’association Sencirk, il accueille des compagnies de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de Guinée. Avec au programme des spectacles, des rencontres professionnelles et des ateliers pour les enfants. Objectif : promouvoir et démocratiser les arts du cirque en Afrique de l’Ouest.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Trampoline, jonglage, trapèze et acrobaties, séance d’initiation pour les plus jeunes sous le chapiteau étoilé de Sencirk. « Pour moi, ce sont des activités éducatives qui travaillent à l'intérieur de soi : le courage, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, explique Mariétou Thiam, directrice artistique de l’a compagnie et directrice du festival. Nous avons l'habitude d'aller partager sur d'autres festivals dans les pays africains ou européens. Et je pense que c'est le moment aussi de faire venir d'autres pays ici. Comme nous voulons participer à la circulation des artistes d'abord ici en Afrique. »