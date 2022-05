Ziguinchor - État des lieux de la mairie: Ousmane Sonko déballe et… - adakar.com

Ziguinchor - État des lieux de la mairie: Ousmane Sonko déballe et… Publié le samedi 14 mai 2022 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Installation de Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor

Ziguinchor, le 10 février 2022 - Ousmane Sonko a été installé, ce jeudi 10 février 2022, dans ses fonctions de maire de Ziguinchor.

En attendant les conclusions complètes des audits commandités de la gestion de l’équipe sortante, le maire de Ziguinchor a, sur la base de certains rapports sectoriels à sa disposition, relevé des manquements graves, aussi bien dans l’utilisation des ressources financières de la municipalité que dans les procédures de passation de marchés, ainsi que dans la gestion du foncier.



Le maire de la commune de Ziguinchor a convié, hier, la presse, autour d’un ‘’espace d’échange’’ pour communiquer avec les Ziguinchorois et ceux qui s’intéressent à la gestion partout où ils peuvent se trouver dans le monde. Cet échange qui survient au deuxième jour de la Semaine du citoyen lancée ce mercredi et qui prend fin le 17 mai prochain, avait pour objet de faire l’état des lieux de la commune, de parler des perspectives et des grands projets. A l’occasion, Ousmane Sonko a dressé un tableau sombre de la gestion de l’équipe sortante, sur la base de certains rapports sectoriels qui lui sont parvenus, en attendant les conclusions des audits commandités par la municipalité.



Le diagnostic révèle, selon lui, de graves manquements constatés dans l’utilisation des ressources de la commune, notamment en ce qui concerne le recrutement du personnel. Un recrutement qu’il qualifie de ‘’politicien’’ et pléthorique pour une commune comme celle de Ziguinchor. La commune compte 500 employés. ‘’Ce qui n’est pas normal’’, a-t-il fait savoir, non sans souligner qu’il va se départir d’une centaine d’employés qui s’y retrouvent à ne rien faire et qui perçoivent tous les mois un salaire.



Dans la même veine, il a annoncé un personnel qualifié. Ces graves manquements dans le recrutement des agents ont aussi été relevés dans les procédures de passation des marchés publics. Selon l’édile, les procédures n’ont pas été respectées. Et pour certains marchés, il n’existe ni procès-verbaux de réception ni bons de livraison. Ce qui n’est pas conforme à une bonne gestion des deniers publics, dit-il.



Le dossier brûlant de la gestion du foncier, qui a alimenté la chronique tout au long du dernier mandat de l’équipe sortante a, aussi, fait l’objet d’échange avec la presse. Là aussi, il ressort des rapports d’audits de graves irrégularités. Des lotissements ont été faits dans les quartiers de Kandialang, de Kénia et de Djibock, sans autorisation préalable du ministère de l’Urbanisme. A Diabir, ajoute le rapport, tout ce qui a été prévu dans les plans autorisés par le ministère, en termes de places publiques, d’espaces verts, de construction d’églises, de mosquées, d’écoles, de terrains de sport, n’a pas été respecté.



Au contraire, ces sites, précise-t-il, ont été morcelés et vendus. ‘’J’ai exigé la suspension de tous ces lotissements. Ils vont être réexaminés pour voir tout ce qui n’a pas été fait, en ce qui concerne le respect de la réglementation en vigueur, afin de situer les responsabilités, tirer les conséquences qui s’imposent et, si nécessaire, saisir le juge’’, a promis le maire de Ziguinchor.



Ousmane Sonko annonce, d’ailleurs, l’ouverture d’un bureau des affaires domaniales.



… dévoile un pan de son programme



L’édile de Ziguinchor a indiqué qu’il ne s’agit là que de quelques ‘’indications’’, en attendant de disposer de tous les rapports. Dévoilant son programme, il a souligné que la fiscalité, ce premier levier de financement de l’action publique, sera au cœur de son action. Il a félicité l’équipe sortante pour les efforts fournis au niveau de l’état civil. Efforts qu’il va poursuivre avec, en ligne de mire, la digitalisation de l’état civil.



A l’en croire, les services de voirie sont dans une situation chaotique qu’il urge d’équiper à travers une partie des fonds alloués à la commune, dans le cadre du Pacasen. Une partie de ce fonds, qui tourne autour de cinq milliards, sera réorientée pour l’aménagement de la berge de Boudody et celle de Goumel, l’acquisition de bateaux-taxis, ainsi que la réalisation des trois Zig City Center.



Ousmane Sonko a, par ailleurs, annoncé la mise en œuvre d’un projet d’infrastructures routières, en dotant la municipalité d’une unité de pondeuse de pavés qui contribuera grandement à la création d’emplois. L’aménagement de plateaux sportifs et d’espaces verts, l’installation d’une unité de fabrique de briques en béton pour en finir avec les 49 abris provisoires scolaires qui existent dans la commune et la réalisation de clôtures au niveau des écoles, figurent également en bonne place dans les projets prévus par la commune.



Dans le cadre de son mandat territorial, il a promis de lancer, bientôt, le Programme d’économie sociale et solidaire pour améliorer le pouvoir d’achat des Ziguinchorois, ainsi que la création d’un fonds de développement social, avec comme objectif de réunir cinq milliards de francs CFA pour le développement de la région. Ce, dans le cadre de l’intercommunalité et de l’interdépartementalisation.