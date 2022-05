Sadio Mané Absent Des Nominés De La Premier League - adakar.com

Sadio Mané Absent Des Nominés De La Premier League Publié le samedi 14 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Sadio Mané

L’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise) Sadio Mané, cité parmi les prétendants au Ballon d’or, le trophée individuel le plus convoité du football mondial, ne figure pas parmi les huit joueurs ayant marqué la saison 2021-2022 en Angleterre, selon la Premier League.



Alors que les médias anglais ont accordé récemment le titre de meilleur joueur à son coéquipier, Mohamed Salah, l’attaquant sénégalais ne fait pas partie des huit footballeurs ayant le plus brillé cette saison dans le championnat anglais.



La Premier league a nominé Salah et Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Joao Cancelo et Kevin De Bryune (Manchester City), Jarrod Bowen (West Ham), Son (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton).



Parmi ces candidats au titre de meilleur joueur, seuls les deux joueurs de Liverpool et de Manchester City sont susceptibles de gagner le titre de champion.



Sadio Mané, après avoir remporté le titre de champion d’Afrique, est susceptible de remporter trois autres titres, la Cup, le titre de champion et la Ligue des champions de l’UEFA.



En février dernier, Liverpool avait gagné la Carabao Cup.

