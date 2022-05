Signature d’un Mémorandum d’Entente de coopération entre le Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - adakar.com

Signature d'un Mémorandum d'Entente de coopération entre le Ministère de l'Economie et des Finances du Royaume du Maroc et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Publié le vendredi 13 mai 2022

Signature d’un Mémorandum d’Entente de coopération entre le Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Marrakech, le 12 mai 2022 – Madame Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) du Royaume du Maroc et Monsieur Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’Entente visant à consolider et promouvoir les relations de coopération entre le Maroc et la BOAD, Institution de financement du développement de l’UEMOA.



A cette occasion, Madame FETTAH s’est félicitée de la signature de ce Mémorandum d’Entente qui marque une étape majeure dans les relations de coopération entre le Maroc et la BOAD, et confirme l’engagement continu du Royaume du Maroc en faveur du développement des pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, en matière de promotion de la coopération Sud-Sud.



La Ministre a souligné, à cet égard, que le Mémorandum d’Entente conclu entre les deux parties donnera davantage de visibilité aux opérateurs marocains désireux d’explorer le potentiel économique considérable que présente la région de l’UEMOA, tout en faisant bénéficier les