Publié le vendredi 13 mai 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Au Sénégal, une conférence régionale sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants s’est terminé ce jeudi 12 mai. Durant trois jours, des responsables de la sécurité et de la justice de 18 pays d’Afrique et d’Europe se sont réunis pour faire le point sur les engagements de la «Déclaration de Niamey ». Adoptée en 2018, elle vise à améliorer la coordination entre les États, par exemple en matière de collecte de données ou d’entraide judiciaire.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac