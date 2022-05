Affaire "Astou Sokhna" au Sénégal : son mari se dit "déçu" de la décision de justice - adakar.com

© RFI par Théa Ollivier

Des manifestantes sénégalais défilent le 15 avril à Louga pour réclamer justice pour Astou Sokhna, jeune femme enceinte décédée à l`hôpital.

Trois sages-femmes ont été condamnées mercredi 11 mai par un tribunal sénégalais à six mois de prison avec sursis pour "non assistance à personne en danger", après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu dans de très grandes souffrances une césarienne et dont le sort tragique a bouleversé le pays