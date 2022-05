Le Sénégal lance « Accès » pour le financement des PME - adakar.com

Le Sénégal lance « Accès » pour le financement des PME
Publié le vendredi 13 mai 2022

La Coopération allemande (GIZ) et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) viennent de mettre en place une initiative qui vise à faciliter l’éligibilité des startups aux offres d’investissements.



Dénommée « Accès », cette opération dotée d’un budget de 5,2 milliards CFA, consiste à rapprocher plus facilement les PME et les institutions financières.



Le but est qu’un plus grand nombre d’entreprises accèdent à un appui financier et que les établissements financiers puissent développer durablement leurs services aux PME.



Pour mener à bien le projet « Accès », les deux institutions ont mis en place la première Académie de financement des PME en Afrique. Elle formera 300 acteurs du secteur devant assister les jeunes pousses de l’économie nationale dans leur développement.



Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 98 % du tissu économique selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).